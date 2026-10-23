MNC Insurance Business Group Raih The Finance Award 2026, Tegaskan Pertumbuhan Bisnis Sehat dan Berkelanjutan

JAKARTA - MNC Insurance Business Group kembali menorehkan prestasi di industri asuransi nasional melalui penghargaan yang diraih PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) dalam ajang The Finance Award 2026. Pencapaian ini mencerminkan konsistensi kedua perusahaan dalam menjaga kinerja sekaligus memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis, 22 Oktober 2026 di Shangri-La Jakarta dalam rangkaian The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2026. Diselenggarakan oleh The Finance, bagian dari Infobank Media Group, ajang ini memberikan apresiasi kepada lembaga keuangan yang mampu menjaga stabilitas kinerja dan pertumbuhan positif selama tiga periode keuangan.