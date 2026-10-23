JAKARTA - MNC Insurance Business Group kembali menorehkan prestasi di industri asuransi nasional melalui penghargaan yang diraih PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) dalam ajang The Finance Award 2026. Pencapaian ini mencerminkan konsistensi kedua perusahaan dalam menjaga kinerja sekaligus memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis, 22 Oktober 2026 di Shangri-La Jakarta dalam rangkaian The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2026. Diselenggarakan oleh The Finance, bagian dari Infobank Media Group, ajang ini memberikan apresiasi kepada lembaga keuangan yang mampu menjaga stabilitas kinerja dan pertumbuhan positif selama tiga periode keuangan.
Dalam ajang tersebut, MNC Life memperoleh predikat “Sangat Bagus” pada kategori Perusahaan Asuransi Jiwa Bermodal Sendiri Pengakuan atas kinerja kedua perusahaan tersebut memperkuat komitmen MNC Insurance Business Group untuk mengembangkan bisnis secara sehat. Pertumbuhan tidak hanya diarahkan pada perluasan pasar, tetapi juga pada kualitas bisnis, pengelolaan risiko yang prudent, tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan layanan bagi nasabah. Komisaris MNC Life, Josh Hidayat menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis dan penguatan fundamental perusahaan. “Penghargaan yang diraih MNC Life menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kesehatan bisnis dan memperkuat kepercayaan nasabah. Kami mendorong pengelolaan perusahaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta pengembangan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fondasi tersebut, kami ingin memastikan pertumbuhan perusahaan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya Kamis (22/10/26). Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Teknik MNC Insurance, David Satria Jaya, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menjaga kualitas bisnis di tengah dinamika industri asuransi. “Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya MNC Insurance dalam membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Kami mengedepankan disiplin underwriting, pengelolaan risiko yang terukur, serta peningkatan kualitas layanan agar pertumbuhan bisnis senantiasa berjalan seiring dengan kemampuan perusahaan memberikan perlindungan yang dapat diandalkan oleh nasabah,” ujar David.
Pengakuan atas kinerja kedua perusahaan tersebut memperkuat komitmen MNC Insurance Business Group untuk mengembangkan bisnis secara sehat. Pertumbuhan tidak hanya diarahkan pada perluasan pasar, tetapi juga pada kualitas bisnis, pengelolaan risiko yang prudent, tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan layanan bagi nasabah.
Komisaris MNC Life, Josh Hidayat menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis dan penguatan fundamental perusahaan.
“Penghargaan yang diraih MNC Life menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kesehatan bisnis dan memperkuat kepercayaan nasabah. Kami mendorong pengelolaan perusahaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta pengembangan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fondasi tersebut, kami ingin memastikan pertumbuhan perusahaan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya Kamis (22/10/26).
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Teknik MNC Insurance, David Satria Jaya, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menjaga kualitas bisnis di tengah dinamika industri asuransi.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya MNC Insurance dalam membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Kami mengedepankan disiplin underwriting, pengelolaan risiko yang terukur, serta peningkatan kualitas layanan agar pertumbuhan bisnis senantiasa berjalan seiring dengan kemampuan perusahaan memberikan perlindungan yang dapat diandalkan oleh nasabah,” ujar David.