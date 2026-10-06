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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.139

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |09:28 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.139
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (6/10/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (6/10/2026). IHSG naik 0,33 persen ke level 6.139.

Satu menit setelah perdagangan dibuka, IHSG melanjutkan penguatan terbatas sebesar 0,30 persen ke level 6.137. Sebanyak 295 saham berada di zona hijau, 145 saham melemah, dan 523 saham lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal mencapai Rp1,1 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 29,3 miliar saham.

Sejumlah indeks saham juga bergerak menguat. Indeks LQ45 naik 0,47 persen ke level 606, indeks JII menguat 0,19 persen ke level 365, indeks MNC36 naik 0,24 persen ke level 266, dan IDX30 menguat 0,49 persen ke level 337.

Sementara itu, mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau. Penguatan terjadi pada sektor bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, keuangan, teknologi, kesehatan, industri, konsumer non-siklikal, dan konsumer siklikal. Sektor properti menjadi satu-satunya sektor yang melemah.

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