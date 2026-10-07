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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.210

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |09:21 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.210
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.210 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,28 persen ke level 6.210 pada perdagangan hari ini, Rabu (7/10/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,19 persen ke level 6.204.

Pada perdagangan pagi ini terdapat 315 saham di zona hijau, 148 melemah, dan 500 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp643 miliar, dengan volume 4,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,10 persen ke 608, indeks JII menguat 0,11 persen ke 370, indeks MNC36 menguat 0,02 persen ke 266, dan IDX30 menguat 0,08 persen ke 337.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer sillikal, infrastruktur, transportasi, industri, teknologi, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF, dan PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA)

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN), PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY).

(Dani Jumadil Akhir)

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