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IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.192

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.192
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 74,07 poin atau naik 1,21 persen ke level 6.192 pada sesi terakhir perdagangan. Selasa (6/10/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 511 saham menguat, 198 saham melemah dan 254 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,3 triliun dari 47 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,82 persen ke 608, indeks JII naik 1,40 persen ke 369, indeks IDX30 menguat 0,41 persen ke 337 dan indeks MNC36 menguat 0,43 persen ke 266.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) naik 34,78 persen ke Rp62, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) naik 34,15 persen ke Rp110, dan saham PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) naik 32 persen ke Rp33.

 

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