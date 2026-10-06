Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melesat 1,26 Persen ke 6.196 di Sesi I, 516 Saham Menguat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |12:30 WIB
IHSG Melesat 1,26 Persen ke 6.196 di Sesi I, 516 Saham Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,26% ke level 6.196 pada penutupan perdagangan sesi pertama. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,26% ke level 6.196 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (6/10/2026).

Sebelumnya, IHSG dibuka di level 6.139. Sepanjang perdagangan sesi I, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.203 dan level terendah 6.120.

Sebanyak 516 saham tercatat menguat, sedangkan 171 saham melemah dan 276 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 28,5 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,1 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,1 juta kali.

Dari jajaran saham yang menguat, PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) memimpin top gainers dengan kenaikan 32,00%. Posisi berikutnya ditempati PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) yang naik 28,26% dan PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) yang menguat 25,00%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246200//ihsg-zklM_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.139
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/278/3246099//ihsg-ml6r_large.jpg
IHSG Anjlok 6,96 Persen di September 2026, Asing Jual Saham Rp10,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3245979//ihsg-IDkH_large.jpg
IHSG Awal Pekan Dibuka Naik ke Level 6.055
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3245973//ihsg-yDkW_large.jpg
IHSG Pekan Ini Uji Level 6.000, Investor Cermati Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/278/3245886//ihsg-ncpH_large.jpg
IHSG Berpotensi Turun ke 5.850, Ini 4 Saham yang Layak Dicermati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/278/3245697//ihsg_sepekan-F0Ak_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 3,28 Persen ke 6.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement