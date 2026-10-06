IHSG Melesat 1,26 Persen ke 6.196 di Sesi I, 516 Saham Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,26% ke level 6.196 pada penutupan perdagangan sesi pertama. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,26% ke level 6.196 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (6/10/2026).

Sebelumnya, IHSG dibuka di level 6.139. Sepanjang perdagangan sesi I, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.203 dan level terendah 6.120.

Sebanyak 516 saham tercatat menguat, sedangkan 171 saham melemah dan 276 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 28,5 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,1 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,1 juta kali.

Dari jajaran saham yang menguat, PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) memimpin top gainers dengan kenaikan 32,00%. Posisi berikutnya ditempati PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) yang naik 28,26% dan PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) yang menguat 25,00%.