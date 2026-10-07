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Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi USD146,3 Miliar per September 2026, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |11:26 WIB
Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi USD146,3 Miliar per September 2026, Ini Penyebabnya
Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi USD146,3 Miliar per September 2026, Ini Penyebabnya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar USD146,3 miliar. Cadangan devisa ini turun tipis sekira USD200 juta jika dibandingkan posisi pada akhir Agustus 2026 sebesar USD146,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa perkembangan posisi cadangan devisa September 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2026 setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Denny dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (7/10/2026)

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

 

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