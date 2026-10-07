Gap Literasi dan Inklusi Asuransi di RI Masih Lebar, Ini Buktinya

JAKARTA - Indeks literasi asuransi turun menjadi 42,84 persen pada Agustus 2026. Demikian berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang disampaikan OJK, LPS, dan BPS.

Angka ini turun dari 45,45 persen pada tahun sebelumnya, sementara inklusi asuransi baru mencapai 29,55 persen, menyisakan gap lebih dari 13 poin persentase. Penurunan ini terjadi justru ketika literasi keuangan nasional meningkat menjadi 69,57 persen dan telah melampaui target RPJMN 2025-2029.

"Pemahaman masyarakat terhadap keuangan secara umum meningkat, tetapi terhadap asuransi justru mundur. Ini bukan angka yang bisa kita biarkan, apalagi bagi generasi muda yang akan menjadi tulang punggung ekonomi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan," ujar Direktur Utama PT Askrindo (Persero) R Mahelan Prabantarikso di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU), Medan dikutip dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Mahelan menyebut generasi muda Indonesia menghadapi 'Gen Z Paradox', yaitu generasi paling terkoneksi secara digital, tetapi paling rentan terhadap risiko keuangan yang tidak terkelola.

Data menunjukkan 64,9 persen pengguna pinjaman online berusia 19-34 tahun, dan 58 persen di antaranya menggunakan pinjaman tersebut untuk gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

"Mereka sangat digital literate, tapi belum financially literate. Akses digital membuka peluang besar, tapi juga membawa risiko baru, mulai dari konsumsi impulsif, penipuan digital, sampai keputusan finansial tanpa pendampingan yang memadai," kata Mahelan.