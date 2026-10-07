Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gap Literasi dan Inklusi Asuransi di RI Masih Lebar, Ini Buktinya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |15:59 WIB
Gap Literasi dan Inklusi Asuransi di RI Masih Lebar, Ini Buktinya
Gap Literasi dan Inklusi Asuransi di RI Masih Lebar, Ini Buktinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks literasi asuransi turun menjadi 42,84 persen pada Agustus 2026. Demikian berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang disampaikan OJK, LPS, dan BPS.

Angka ini turun dari 45,45 persen pada tahun sebelumnya, sementara inklusi asuransi baru mencapai 29,55 persen, menyisakan gap lebih dari 13 poin persentase. Penurunan ini terjadi justru ketika literasi keuangan nasional meningkat menjadi 69,57 persen dan telah melampaui target RPJMN 2025-2029.  

"Pemahaman masyarakat terhadap keuangan secara umum meningkat, tetapi terhadap asuransi justru mundur. Ini bukan angka yang bisa kita biarkan, apalagi bagi generasi muda yang akan menjadi tulang punggung ekonomi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan," ujar Direktur Utama PT Askrindo (Persero) R Mahelan Prabantarikso di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU), Medan dikutip dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Mahelan menyebut generasi muda Indonesia menghadapi 'Gen Z Paradox', yaitu generasi paling terkoneksi secara digital, tetapi paling rentan terhadap risiko keuangan yang tidak terkelola. 

Data menunjukkan 64,9 persen pengguna pinjaman online berusia 19-34 tahun, dan 58 persen di antaranya menggunakan pinjaman tersebut untuk gaya hidup, bukan kebutuhan produktif. 

"Mereka sangat digital literate, tapi belum financially literate. Akses digital membuka peluang besar, tapi juga membawa risiko baru, mulai dari konsumsi impulsif, penipuan digital, sampai keputusan finansial tanpa pendampingan yang memadai," kata Mahelan.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241522/asuransi-rYHv_large.jpg
Klaim Asuransi Syariah Capai Rp1,1 Triliun hingga Kuartal II-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/622/3241145/asuransi-ohJn_large.jpg
Akses Industri Asuransi di RI Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240240/asuransi-v4Y7_large.jpg
Biaya Kesehatan Naik, Inflasi Medis RI Tertinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/622/3237470/asuransi-w0yr_large.jpg
Perlindungan Asuransi dan Investasi, Pahami Cara Kerja Nilai Tunai Unit Link
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/470/3215440/rumah-6zON_large.jpg
Kenapa Orang RI Masih Belum Melek Asuransi Properti? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213665/inflasi-b694_large.png
Inflasi Medis RI Diproyeksi Capai 17,8 Persen, Ini Cara Proteksi Kesehatannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement