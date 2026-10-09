AI Ubah Industri Asuransi di RI

JAKARTA - Kebutuhan nasabah terus berkembang seiring dengan perubahan tahap kehidupan, kondisi finansial, serta cara mereka berinteraksi dengan layanan.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemudahan akses melalui layanan digital, seperti pengajuan klaim tanpa perlu datang ke kantor cabang, chatbot, hingga deteksi klaim mencurigakan, kini telah menjadi ekspektasi dasar.

Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang mampu memberikan nilai tambah dan menjadi pembeda, mulai dari penawaran yang semakin relevan dengan kebutuhan nasabah hingga proses penyelesaian klaim secara digital yang lebih seamless. Hal ini mendorong industri asuransi untuk terus mengembangkan kapabilitas digital yang berorientasi pada kebutuhan nasabah guna menghadirkan pengalaman yang semakin relevan dan personal.

"Transformasi digital bukan sekadar tentang menggunakan teknologi terbaru, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat membantu kami semakin memahami dan melayani nasabah," kata Chief Digital & Technology Officer Prudential Indonesia Pradeep Grewal di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Bagi Prudential Indonesia, teknologi menjadi salah satu enabler untuk memahami kebutuhan tersebut secara lebih baik. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan pendekatan berbasis data memungkinkan perusahaan mengembangkan customer segmentation yang lebih relevan, sehingga interaksi dan layanan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan nasabah.

"Pemanfaatan AI, data, dan personalisasi memungkinkan kami menghadirkan pengalaman yang semakin relevan dengan kebutuhan setiap nasabah serta membawa manfaat yang dapat dirasakan secara nyata," katanya.



Personalisasi ini menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman yang lebih bermakna, bukan sekadar menghadirkan lebih banyak fitur digital.