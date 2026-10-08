Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026). Total nilai investasi 11 proyek hilirisasi tersebut mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.

Selain meluncurkan 11 proyek hilirisasi, Prabowo juga meresmikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan IWIP.

"Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan hilirisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola kekayaan alam Indonesia agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

"Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita anugerah kekayaan alam yang sangat bernilai dan sangat besar. Tapi kekayaan alam tersebut harus mampu kita kelola dengan baik sehingga dapat memberi manfaat kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa kita," ujarnya.

Menurut Prabowo, perkembangan investasi di kawasan IWIP juga terus meningkat. Realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS, dengan rencana pengembangan investasi sebesar USD7 miliar ke depan.

"Saudara-saudara sekalian, Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park, telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih, dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang," tutur Prabowo.