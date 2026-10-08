Prabowo Tegaskan Jaminan Investasi di Indonesia: Investor Kami Anggap Saudara!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada seluruh investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.



Menurut Presiden, para investor yang berani membangun kerja sama dan percaya terhadap potensi Indonesia bukan sekadar mitra bisnis, melainkan bagian dari keluarga besar bangsa.



“Saya di sini tegaskan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi, dari mana pun, yang ditanamkan di bumi Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).



Prabowo mengatakan komitmen ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara pemerintah Indonesia dan para investor. Pemerintah, kata dia, akan berupaya menjaga kemitraan tersebut dengan sebaik-baiknya.



“Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.