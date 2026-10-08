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Danantara Targetkan 4 BUMN Karya Merger Akhir November, Berikut Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |21:44 WIB
Danantara Targetkan 4 BUMN Karya Merger Akhir November, Berikut Daftarnya
Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara Indonesia menargetkan proses merger empat entitas BUMN karya rampung paling lambat akhir November 2026.

Keempat perusahaan tersebut akan dikonsolidasikan menjadi dua entitas, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), serta PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero).

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan proses penggabungan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi BUMN karya.

"Jadi yang merger dulu yang Nindya dan Brantas, sama ADHI dan PP," kata Dony usai menghadiri Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dia mengatakan pemerintah menargetkan proses merger keempat BUMN karya tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada akhir November 2026.

"Ini kan kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November itu sudah selesai, yang empat tadi," ujarnya.

Meski target merger telah ditetapkan, Danantara masih mengkaji perusahaan yang akan menjadi surviving entity atau entitas yang tetap berdiri setelah proses penggabungan.

Menurut Dony, penentuan surviving entity tidak dilakukan dengan pendekatan perusahaan mana yang lebih besar atau dianggap sebagai pemenang. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek agar entitas hasil merger memiliki kapasitas yang lebih kuat.

 

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