Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perpres Ojol Resmi Terbit, Atur Tarif hingga Barang-Makanan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |07:22 WIB
Perpres Ojol Resmi Terbit, Atur Tarif hingga Barang-Makanan
Perpres Ojol Resmi Terbit, Atur Tarif hingga Barang-Makanan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPR bersama Pemerintah akhirnya meresmikan peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital untuk mengatur secara komprehensif operasional ojek online (ojol).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers bersama pihak pemerintah yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dasco menjelaskan bahwa, regulasi ini lahir setelah melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang cukup panjang guna mengakomodasi berbagai aspirasi dari para pekerja dan pelaku industri ojek online.

"Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dalam rangka kemudian mengakomodasi aspirasi dari yang beraktivitas menyelenggarakan ojek online, setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik," kata Dasco.

Dasco menjelaskan, Perpres Nomor 27 ini nantinya akan menjadi payung hukum yang jelas, mencakup pengaturan pengangkutan orang, termasuk penetapan tarif, serta pengangkutan barang dan makanan. Selain itu, regulasi ini juga mempertegas kementerian yang bertindak sebagai pengampu atau pembina bagi para pengemudi ojol.

"Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres Nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246544/upah-pIo4_large.jpg
Pemerintah Akan Atur Sistem Upah hingga Program Jaminan Sosial Ojol hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/320/3244298/ojek_online-wel9_large.jpg
Asosiasi Ojol Minta Fleksibilitas Kerja di RUU Ketenagakerjaan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243649/ojol-SjUe_large.jpg
Fleksibilitas Kerja Disorot, Ini Alasan Asosiasi Ojol Tolak Status Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243628/ojek_online-w4sM_large.jpg
DPR Serap Aspirasi Ojol, Fleksibilitas Kerja Disorot dalam RUU Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243497/driver_ojol-7uAn_large.jpg
Driver Ojol Keluar Rute? Ini Tips yang Bisa Dilakukan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/320/3243155/ojol-Ol2L_large.jpg
Tanggung Jawab Ojol dan Aplikator Akan Diatur di RUU LLAJ, Ini Bocorannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement