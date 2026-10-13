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RI Impor Kerbau Australia, Cara Jaga Ketahanan Pangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |10:11 WIB
RI Impor Kerbau Australia, Cara Jaga Ketahanan Pangan
Kerbau Impor (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Berdikari (Persero) telah resmi menerima kedatangan perdana kerbau hidup (Water Buffalo) asal Australia pada Minggu (11/10/2026). Langkah ini diambil sebagai alternatif pasokan protein hewani yang lebih terjangkau bagi masyarakat di tengah tingginya harga sapi hidup.

General Manager Ruminansia Business PT Berdikari (Persero), Akhmad Johari mengatakan kedatangan kerbau tersebut menjadi babak baru portofolio bisnis ruminansia Berdikari, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha peternakan ke depan.

"Ini kali pertama berdikari mendatangkan kerbau hidup dari Australia, ini merupakan portofolio baru sehingga tantangan kedepan berdikari selain mendatangkan bisa mengembangkan." kata dia dalam keterangannya dikutip Selasa (13/10/2026).

Sebagai BUMN peternakan, kata dia, Berdikari berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga komoditas daging. Pasokan alternatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing harga, memperluas pilihan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, diversifikasi pasokan menjadi langkah strategis merespons dinamika harga ternak hidup. Melalui sumber protein hewani alternatif, Berdikari memperluas pilihan komoditas dengan mempertimbangkan efisiensi rantai pasok, keekonomian usaha, dan kebutuhan pasar domestik.

 

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