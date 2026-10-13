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Di Hadapan Presiden World Bank, Suahasil Ceritakan Kredibilitas APBN Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |15:50 WIB
Di Hadapan Presiden World Bank, Suahasil Ceritakan Kredibilitas APBN Indonesia
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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BANGKOK - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan keyakinan bahwa kawasan ASEAN saat ini merupakan bright spot bagi perekonomian dunia dengan ditopang oleh kebijakan pembangunan yang sehat serta kebijakan publik yang kredibel di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dengan Presiden World Bank Group, Ajay Banga, di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).

“Saya meyakini bahwa ASEAN saat ini adalah bright spot dunia. Sebagai kawasan, kami tahu bahwa kawasan kami dalam kondisi baik. Saya yakin ini karena kami memiliki kebijakan pembangunan yang sehat dan kebijakan publik yang kredibel. Dalam kasus Indonesia, kami selalu menempatkan anggaran sebagai anggaran yang menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan terus kredibel,” ujar Suahasil.

Suahasil menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar pada sumber daya alam yang didukung oleh agenda hilirisasi serta mobilisasi pendanaan swasta.

Sektor-sektor ini menjadi prioritas utama di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

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