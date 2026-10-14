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Rupiah Loyo ke Rp17.903, Ini Pemicunya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |16:26 WIB
Rupiah Loyo ke Rp17.903, Ini Pemicunya
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah pada akhir perdagangan Rabu (14/10/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah pada akhir perdagangan Rabu (14/10/2026). Rupiah turun 3 poin atau sekitar 0,02 persen ke level Rp17.903 per dolar AS.

Salah satu sentimen eksternal berasal dari serangan kelompok Houthi terhadap gedung administrasi milik perusahaan minyak Saudi Aramco di Dhahran, Arab Saudi, yang menyebabkan kebakaran berskala kecil.

“Kelompok tersebut telah meluncurkan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone) ke arah Arab Saudi selama sepekan terakhir sebagai balasan atas dukungan kerajaan tersebut terhadap pasukan pemerintah Yaman,” tulis analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi.

Bandara Internasional Riyadh dilaporkan telah diserang sebanyak empat kali. Serangan pada Sabtu menewaskan 13 orang.

Selain itu, Iran dilaporkan menerapkan taktik baru untuk menargetkan kapal-kapal di Selat Hormuz guna menjaga harga minyak tetap tinggi dan memengaruhi pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat (AS). Informasi tersebut disampaikan dua pejabat senior Iran kepada Reuters.

Keputusan untuk menerapkan strategi baru ini diambil pada tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan dikoordinasikan di seluruh sistem pemerintahan negara tersebut, kata para pejabat itu.

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