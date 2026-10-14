Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Bahlil, Antrean BBM Jadi Sorotan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |16:50 WIB
Prabowo Panggil Bahlil, Antrean BBM Jadi Sorotan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan sore ini. (Foto: Okezone.com/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan sore ini. Setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Bahlil belum mau berbicara banyak mengenai hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

“Aku rapat dulu. Setelah rapat selesai, baru saya sampaikan kepada teman-teman media,” katanya kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Dia menyebutkan, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri sudah berada di Bali dan akan ikut melaporkan hasil pantauan langsungnya.

“Saya rapat dulu, ya. Pak Dirut Pertamina dari sana, nanti setelah itu saya akan mendapat laporan pak Dirut Pertamina. Setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mengular hingga mencapai 3 kilometer. Lonjakan antrean akibat kelangkaan pasokan BBM tersebut memicu kepanikan warga. Bahkan, seorang pengantri dilaporkan pingsan di lokasi setelah terlalu lama mengantre di tengah cuaca panas.

Aparat kepolisian dari Polda Bali dan jajaran polsek setempat dikerahkan untuk mengamankan situasi, mengurai kemacetan lalu lintas, serta mengevakuasi warga yang pingsan agar mendapatkan pertolongan medis.

Di beberapa titik, seperti SPBU Darmasaba, pasokan bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax dilaporkan telah habis sejak pagi hari. Warga yang mengantre sejak subuh terpaksa pulang tanpa mendapatkan BBM dan diarahkan petugas ke SPBU alternatif yang masih memiliki stok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247874//ombudsman-1Fet_large.jpg
Ombudsman Terima Laporan Antrean BBM di 25 Provinsi, Ada yang Mengular hingga 1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247622//bbm-JINb_large.jpg
Harga BBM Rabu 14 Oktober 2026, Pertalite hingga Pertamax Jadi Segini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247731//bahlil-qy6X_large.jpg
Lifting Minyak Tembus Target, Ini Arah Kebijakan Bahlil di Sektor Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247654//kapal-aqAe_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Maritim Dukung Kelancaran Distribusi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247635//kapal-CBm9_large.jpeg
Antrean BBM di Bali, Pertamina Optimalkan Suplai SPBU 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247506//harga_bbm-ebr1_large.jpg
Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax, Berlaku 13 Oktober 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement