Prabowo Panggil Bahlil, Antrean BBM Jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan sore ini. Setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Bahlil belum mau berbicara banyak mengenai hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

“Aku rapat dulu. Setelah rapat selesai, baru saya sampaikan kepada teman-teman media,” katanya kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Dia menyebutkan, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri sudah berada di Bali dan akan ikut melaporkan hasil pantauan langsungnya.

“Saya rapat dulu, ya. Pak Dirut Pertamina dari sana, nanti setelah itu saya akan mendapat laporan pak Dirut Pertamina. Setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mengular hingga mencapai 3 kilometer. Lonjakan antrean akibat kelangkaan pasokan BBM tersebut memicu kepanikan warga. Bahkan, seorang pengantri dilaporkan pingsan di lokasi setelah terlalu lama mengantre di tengah cuaca panas.

Aparat kepolisian dari Polda Bali dan jajaran polsek setempat dikerahkan untuk mengamankan situasi, mengurai kemacetan lalu lintas, serta mengevakuasi warga yang pingsan agar mendapatkan pertolongan medis.

Di beberapa titik, seperti SPBU Darmasaba, pasokan bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax dilaporkan telah habis sejak pagi hari. Warga yang mengantre sejak subuh terpaksa pulang tanpa mendapatkan BBM dan diarahkan petugas ke SPBU alternatif yang masih memiliki stok.