Antrean Panjang di SPBU, Distribusi BBM Terkendala Musim Kemarau

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa antrean BBM di sejumlah SPBU, termasuk di Bali, terjadi akibat gangguan distribusi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa antrean BBM di sejumlah SPBU, termasuk di Bali, terjadi akibat gangguan distribusi yang dipengaruhi kondisi musim kemarau.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman mengatakan, ketahanan stok BBM secara nasional saat ini masih dalam kondisi ideal, yakni berkisar 18–20 hari. Namun, kendala pengiriman menyebabkan pasokan BBM ke SPBU di Bali terlambat.

"Jadi masalah yang ada ini lebih disebabkan oleh pola distribusi karena musim. Musim, ada kalau yang di darat itu biasanya pakai angkutan sungai, sungainya kering, diantar pakai truk, truknya kan enggak bisa cepat sampainya, berjam-jam dan volumenya tidak banyak," ujarnya saat ditemui di Kemenko Pangan, Selasa (14/10/2026).

Meski demikian, Laode mengatakan truk pengangkut BBM di Bali telah tiba. PT Pertamina juga disebut telah melakukan operasi pasar selama 24 jam untuk mengurai antrean masyarakat yang hendak mengisi BBM.

"Itu masalah proses distribusi saja. Jadi kemarin memang ada keterlambatan kapal. Kapalnya sudah tiba, sejak di sana kemarin sudah dilakukan operasi pasar 24 jam. Semoga, mungkin hari ini atau besok sudah selesai permasalahannya," sambungnya.