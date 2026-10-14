Ombudsman Heran BBM Diklaim Aman tapi Langka di Sejumlah Daerah

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di sejumlah daerah menjadi sorotan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di sejumlah daerah menjadi sorotan, meski kuota BBM bersubsidi disebut aman hingga Desember 2026. Ombudsman akan menginvestigasi penyebab ketidaksesuaian antara informasi kuota dan kondisi di lapangan.

Komisioner Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diterima dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kuota BBM bersubsidi masih mencukupi hingga akhir tahun.

“Pertama terkait apakah terjadi pemangkasan kuota, berdasarkan informasi yang didapatkan lagi-lagi informasi awal yang didapatkan oleh Ombudsman sampai hari ini sebenarnya informasi yang didapatkan kuota itu masih aman sampai di Desember,” kata Ghoffar saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dia mempertanyakan penyebab kondisi di lapangan yang berbeda dengan informasi kuota yang diterima Ombudsman. Investigasi akan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi BBM.

“Akan tetapi kemudian, kenapa kalau kuotanya aman menurut informasi yang kami dapatkan di BPH Migas, tetapi kenapa kok di lapangan keadaannya bisa kita lihat seperti itu? Oleh karena itu di sinilah Ombudsman akan hadir ke lapangan dan melakukan investigasi apakah ada sesuatu yang terjadi, sehingga kemudian antara di lapangan dengan kebijakan yang sudah dibuat ini apakah ada suatu hal yang terputus begitu,” ujarnya.