Ombudsman Ungkap Penyebab Kelangkaan BBM di Bali

JAKARTA - Ombudsman mengungkap penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang menyebabkan antrean di sejumlah SPBU.

Komisioner Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengungkapkan, keterlambatan kapal dan proses bongkar muat di Terminal BBM Manggis menjadi salah satu pemicu persoalan tersebut.

“Di Bali misalnya, tim Ombudsman menemukan bahwa telah terjadi keterlambatan kapal dan bongkar di terminal IT atau terminal IT Manggis,” ujar Ghoffar saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dia menjelaskan, Terminal BBM Manggis memiliki peran penting dalam memasok BBM ke Bali. Keterlambatan kapal dan proses bongkar muat di terminal tersebut menjadi salah satu persoalan yang ditemukan tim Ombudsman.

“Ini adalah terminal terbesar di Pulau Bali, dan oleh karena itu kemudian terjadi sebagaimana yang teman-teman ketahui di berbagai macam pemberitaan,” kata Ghoffar.