IHSG Anjlok 1,33 Persen ke Level 5.863 di Akhir Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (15/10/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (15/10/2026). IHSG turun 79,24 poin atau 1,33 persen ke level 5.863.

Pada penutupan perdagangan, sebanyak 119 saham menguat, 592 saham melemah, dan 252 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp13,4 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 31,8 miliar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,76 persen ke level 590, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 1,76 persen ke level 346, indeks IDX30 melemah 0,71 persen ke level 328, dan indeks MNC36 turun 0,54 persen ke level 260.

Sementara itu, seluruh indeks sektoral berada di zona merah, meliputi sektor energi, konsumer nonsiklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, keuangan, dan teknologi.

Adapun saham-saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) yang naik 34,62 persen ke level Rp105, PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) yang menguat 25 persen ke level Rp4.500, dan PT Alkindo Maratama Tbk (ALDO) yang naik 24,92 persen ke level Rp1.955.

Sementara itu, saham-saham yang masuk jajaran top losers antara lain PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) yang turun 15 persen ke level Rp510, PT Arthavest Tbk (ARTA) yang melemah 14,93 persen ke level Rp2.280, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) yang turun 14,85 persen ke level Rp86.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.