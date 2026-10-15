Prabowo Perintahkan Percepat Realisasi 100 GW Panel Surya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi PT PLN (Persero) agar lebih efisien, produktif, cepat, dan tanggap. Selain itu, Prabowo juga meminta percepatan realisasi penggunaan 100 gigawatt (GW) panel surya.

“Ya (rapat) dengan Bapak Presiden juga tadi dengan Pak Bahlil dan juga dengan Pak Suroso kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi apa transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap dan juga mengakselerasi penggunaan 100 gigawatt solar panel. Nah itu yang dibicarakan,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Merdeka Jakarta dikutip, Kamis (15/10/2026).

Rosan menjelaskan, Prabowo meminta jajaran segera menyusun konsep transformasi PLN, terutama dari sisi model bisnis, untuk kemudian dipaparkan kepada Presiden dan ditindaklanjuti.

“Dan kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik dari terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada Presiden untuk segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Rosan menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim PLN untuk mengkaji model bisnis perusahaan agar transformasi dapat berjalan secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan subsidi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas PLN.

“Sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi dan atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di eh PLN,” ucapnya.