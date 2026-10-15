Profil dan Kekayaan Suroso Isnandar, Dirut Baru PLN yang Gantikan Darmawan Prasodjo

JAKARTA - Profil dan kekayaan Suroso Isnandar, Dirut Baru PLN yang gantikan Darmawan Prasodjo. Suroso Isnandar resmi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) menggantikan Darmawan Prasodjo.

Keputusan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Rabu malam, 14 Oktober 2026.

​Berikut profil dan kekayaan sang nakhoda baru PLN dari data Okezone, Kamis (15/10/2026).

Profil Suroso

Suroso di Klaten pada 12 Agustus 1971, Suroso memiliki latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni di bidang Teknik Elektro dan Sistem Tenaga Listrik—selaras dengan kariernya di industri ketenagalistrikan:

​Sarjana (S1): Power System Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB) — Lulus tahun 1994.

​Magister (S2): Master of Science in Power System Engineering and Management, University of Abertay — Lulus tahun 1999.

​Doktor (S3): Doktor Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB) — Lulus tahun 2025.

Sebelum menjabat sebagai Dirut PLN, Suroso menduduki posisi sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN.