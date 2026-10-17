Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pengertian dan Jenis-Jenis Reksa Dana, Cek di Sini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |16:05 WIB
Pengertian dan Jenis-Jenis Reksa Dana, Cek di Sini
Pengertian dan Jenis-Jenis Reksa Dana (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengertian dan jenis-jenis reksa dana adalah topik yang sering muncul ketika seseorang mulai mencari tahu soal investasi. Produk ini tersedia di banyak aplikasi investasi dan ditawarkan dalam beberapa jenis dengan nama berbeda. 

Lantas, sebenarnya apa itu reksa dana, dan apa saja jenisnya? Berikut ini Okezone rangkum mengenai pengertian dan jenis-jenis reksa dana, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pengertian Reksa Dana

Secara umum, reksa dana diartikan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Definisi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. 

Reksa dana menjadi salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian memadai untuk menghitung risiko investasinya. 

Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan berminat berinvestasi, tetapi dengan waktu dan pengetahuan yang terbatas. Di samping itu, reksa dana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Terdapat tiga hal yang terkait dengan definisi tersebut. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/278/3215131/pintar-k4Tr_large.jpg
Program Pintar Reksa Dana, Bangun Kebiasaan Investasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/622/3117905/erick-fpoQ_large.jpg
Ingin Pemain Timnas Indonesia Muda Belajar Kelola Keuangan, Erick Thohir: Jangan Sampai Nasib Sama seperti Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117889/reksa_dana-Je6Z_large.jpg
Reksa Dana Sepak Bola Jadi Terobosan Pendanaan Masa Depan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/278/3104927/reksa_dana-LEb6_large.jpg
Tips MotionTrade, Skema Pelaporan Reksa Dana dalam SPT Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/622/3079756/kunjungi-kantor-pusat-mnc-sekuritas-mahasiswa-universitas-swadaya-gunung-jati-belajar-investasi-reksa-dana-nKS2bEufAv.jfif
Kunjungi Kantor Pusat MNC Sekuritas, Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Belajar Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/622/3079017/mnc-sekuritas-avrist-asset-management-edukasi-reksa-dana-mahasiswa-binus-bekasi-oKGHIqvCnT.jfif
MNC Sekuritas-Avrist Asset Management Edukasi Reksa Dana Mahasiswa Binus Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement