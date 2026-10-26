Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pencabutan IUP Kristalin Ekalestari dan Evaluasi Tambang Rp5.400 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |05:03 WIB
5 Fakta Pencabutan IUP Kristalin Ekalestari dan Evaluasi Tambang Rp5.400 Triliun
Pemerintah menertibkan perizinan pertambangan sekaligus mengevaluasi potensi lima konsesi tambang
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah menertibkan perizinan pertambangan sekaligus mengevaluasi potensi lima konsesi tambang yang disebut Presiden Prabowo Subianto memiliki nilai cadangan mencapai Rp5.400 triliun. 

Salah satu langkah penertiban dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari di Papua Tengah karena perusahaan terbukti membuka tambang di kawasan hutan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Di sisi lain, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mengevaluasi lima konsesi tambang yang disebut memiliki potensi cadangan senilai US$300 miliar atau setara Rp5.400 triliun. Sejumlah lokasi tambang tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan beberapa daerah lainnya.

Berikut lima fakta terkait pencabutan izin tambang PT Kristalin Ekalestari dan evaluasi lima konsesi tambang bernilai jumbo tersebut.

1. BKPM Cabut IUP PT Kristalin Ekalestari

BKPM mencabut IUP Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Keputusan tersebut menindaklanjuti permohonan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/320/3249951//izin_iup-DpSh_large.jpg
BKPM Cabut IUP Kristalin Ekalestari di Papua, Buka Tambang Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249840//tambang-RLch_large.jpg
RI Punya 5 Lokasi Tambang Rp5.400 Triliun, Ini 4 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249865//emas-PL35_large.jpg
IUP PT Kristalin di Papua Dicabut, 3.500 Hektare Tambang Emas Kembali ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249550//prabowo-C1bE_large.jpg
Cerita Prabowo Tagih Komitmen Jepang soal Blok Masela, Inpex Janji Bergerak 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249547//prabowo-qHbG_large.jpg
Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak Lebih dari 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249545//prabowo-TnB6_large.jpg
Prabowo Ungkap Harta Karun RI Rp5.400 Triliun dari 5 Konsesi Tambang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement