Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Sebut Denda Rp 2,1 Triliun di Kasus DSSA, BREN, dan CUAN Sudah Dibayar

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |21:09 WIB
OJK Sebut Denda Rp 2,1 Triliun di Kasus DSSA, BREN, dan CUAN Sudah Dibayar
Ketua OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi memastikan para pihak yang terafiliasi dengan tiga emiten pasar modal telah melunasi total kewajiban denda administratif senilai Rp2,1 triliun. 

Sanksi finansial tersebut dijatuhkan atas pelanggaran berat berupa praktik manipulasi perdagangan dan rekayasa alokasi saham penawaran umum perdana yangbmelibatkan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Otoritas memastikan dana sanksi administratif senilai triliunan rupiah dari penindakan kasus manipulasi pasar modal telah disetorkan secara penuh ke kas negara. Ketegasan penagihan ini menjadi sinyal komitmen regulator dalam menertibkan transaksi semu dan rekayasa pasar yang melibatkan jejaring pelaku bursa.

"Udah bayar dua hari lalu. Udah, Rp2,1 triliun, udah bayar," kata Friderica saat ditemui selepas acara Rapimnas Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Penetapan denda bernilai jumbo tersebut sengaja dibebankan langsung kepada aktor-aktor perorangan maupun institusi di balik layar demi melindungi kepentingan pemegang saham publik. 

Langkah ini menegaskan bahwa sanksi finansial penegakan hukum pasar modal menyasar para pihak yang terbukti mengondisikan perdagangan, bukan ditanggung oleh perseroan tercatat.

"Itu pihak lho, bukan emitennya ya. Jadi pihak-pihak itu udah bayar," kata Friderica.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/278/3250277/buyback_saham-yP6i_large.jpg
OJK Perpanjang Buyback Saham Tanpa RUPS hingga Juni 202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249531/ojk-cWqp_large.jpg
Di Depan Prabowo, Bos OJK Ungkap Realisasi Kredit Daerah Rp53 Triliun dalam 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/278/3249390/ojk-XpSl_large.png
OJK Bongkar Manipulasi Saham 3 Emiten DSSA, BREN dan CUAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/278/3249082/ojk-yIBq_large.jpg
IHSG Sempat Terguncang Imbas MSCI, Bos OJK Minta Doa Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/278/3249066/saham-ZbDK_large.jpg
OJK Periksa 31 Saham HSC, Usut Indikasi Pelanggaran Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/278/3249055/ojk-y5U4_large.jpg
Denda DSSA, BREN dan CUAN Rp2,1 Triliun, Ketua OJK: Bukan karena Isu MSCI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement