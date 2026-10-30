IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.057

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 41,01 poin atau turun 0,80 persen ke level 5.057 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Jumat (30/10/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 194 saham menguat, 552 saham melemah dan 217 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 36,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,02 persen ke 515, indeks JII turun 0,77 persen ke 289, indeks IDX30 menguat 0,16 persen ke 289 dan indeks MNC36 turun 0,06 persen ke 228.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, transportasi, konsumer siklikal dan teknologi. Sedangkan yang menguat hanya keuangan dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 naik 34,62 persen ke Rp105, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 25 persen ke Rp5.525, dan saham PT Pollux Hotel Group Tbk (POLI) naik 24,81 persen ke Rp830.