Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.057

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |16:20 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.057
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 41,01 poin atau turun 0,80 persen ke level 5.057 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Jumat (30/10/2026).

Pada penutupan perdagangan,  terdapat 194 saham menguat, 552 saham melemah dan 217 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 36,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,02 persen ke 515, indeks JII turun 0,77 persen ke 289, indeks IDX30 menguat 0,16 persen ke 289 dan indeks MNC36 turun 0,06 persen ke 228.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, transportasi, konsumer siklikal dan teknologi. Sedangkan yang menguat hanya keuangan dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 naik 34,62 persen ke Rp105, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 25 persen ke Rp5.525, dan saham PT Pollux Hotel Group Tbk (POLI) naik 24,81 persen ke Rp830.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250933/ihsg_hari_ini-6t1q_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.098
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250863/ihsg-Y2U3_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 2,6 Persen ke 5.142
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/278/3250820/ihsg-AjUr_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 5.305
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/278/3250709/ihsg_hari_ini-43Og_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,31 Persen ke Level 5.282
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/278/3250471/ihsg_hari_ini-v2rM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/278/3250276/ihsg_hari_ini-94Lc_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.373
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement