Realisasi Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah berhasil menembus angka Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026. Capaian ini melampaui total realisasi sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun, di saat kurun waktu tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.

Airlangga menegaskan bahwa kredit program memegang peran strategis sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, pembuka lapangan kerja, hingga penopang kesejahteraan keluarga.

“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” kata Menko Airlangga dalam keynote speech pada International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,45 persen pada Semester I 2026 di tengah ketidakpastian global, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu penopang utama daya tahan sektor UMKM.

Porsi pembiayaan KUR terhadap total kredit UMKM nasional melonjak menjadi 30,6 persen, naik lebih dari dua kali lipat dibanding posisi 2019 yang sebesar 14,7 persen.

Khusus sepanjang 2026, KUR telah tersalurkan sebesar Rp265,9 triliun atau 90,1 persen dari target tahun ini kepada 4,12 juta debitur.

Saat ini terdapat lima skema utama yang diselaraskan dengan agenda Asta Cita, yaitu KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Secara kumulatif sejak 2015, total penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.