Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Singapura Panggil 10 Bos Perusahaan soal Karhutla, Mendag Pastikan Perdagangan RI Aman

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |13:44 WIB
Singapura Panggil 10 Bos Perusahaan soal Karhutla, Mendag Pastikan Perdagangan RI Aman
Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stabilitas perdagangan antara Indonesia dan Singapura tetap terjaga. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stabilitas perdagangan antara Indonesia dan Singapura tetap terjaga meskipun otoritas Singapura memanggil 10 petinggi korporasi terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mendag menegaskan bahwa aktivitas ekspor dan impor antara kedua negara tetap berjalan normal dan belum menghadapi hambatan regulasi perdagangan apa pun.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau dinamika arus barang dan jasa antara kedua negara setelah pemerintah Singapura memanggil sejumlah petinggi korporasi perkebunan tersebut.

Pemerintah memastikan bahwa penerapan regulasi lingkungan di tingkat regional tidak sampai berdampak pada kebijakan pembatasan transaksi perdagangan bilateral.

"Oh enggak ada, sampai sekarang enggak ada masalah kan," kata Budi saat ditemui seusai menghadiri Rapimnas Kadin di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251273//bahlil-bVLK_large.jpg
Keputusan Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD Dinilai Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250610//calvin-MAnv_large.jpg
Profil dan Pekerjaan Calvin Cheng, Politikus Singapura yang Singgung Pemutusan Internet Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250755//presiden_prabowo_subianto_bertemu_dengan_menteri_luar_negeri_singapura_vivian_balakrishnan-ZP0O_large.jpg
Menlu Singapura Temui Presiden Prabowo di Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250180//perdana-1xsr_large.jpg
Profil dan Kekayaan Lawrence Wong, PM Singapura yang Sindir Indonesia Soal Pembatasan Gas Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250061//gas-PSCT_large.jpg
Singapura Klaim Pemangkasan Ekspor Gas RI Tak Ganggu Pasokan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248095//trade_expo-CdXb_large.JPG
Trade Expo Indonesia ke-41, Dorong Ekspor dan Tingkatkan Daya Saing Produk 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement