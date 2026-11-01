MPMX Raup Laba Bersih Rp539 Miliar hingga September 2026

JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp539 miliar pada sembilan bulan pertama 2026. Angka ini tumbuh 23 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/YoY), seiring perbaikan margin di sejumlah segmen usaha.

Sementara, MPMX mencatat pendapatan bersih sebesar Rp11,98 triliun, relatif stabil dengan penurunan tipis 0,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kinerja sembilan bulan pertama 2026 menunjukkan bahwa perseroan mampu menjaga pendapatan tetap stabil sekaligus meningkatkan profitabilitas," kata Grup Chief Financial Officer MPMX Beatrice Kartika di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Peningkatan profitabilitas tersebut juga tercermin dari laba kotor yang tumbuh 8 persen secara YoY menjadi Rp1,095 triliun dan laba usaha yang meningkat 19 persen YoY menjadi Rp585 miliar.

Sejalan dengan itu, margin laba kotor meningkat menjadi 9,1 persen dari 8,5 persen, margin laba usaha naik menjadi 4,9 persen dari 4,1 persen, dan margin laba bersih menjadi 4,5 persen dari 3,7 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Perbaikan margin pada bisnis distribusi dan ritel serta transportasi, disertai berkurangnya rugi bersih pada bisnis pembiayaan, menjadi perkembangan positif bagi kinerja grup," katanya.