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Pengguna AI Meningkat Jadi Peluang Tingkatkan Bisnis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |19:11 WIB
Pengguna AI Meningkat Jadi Peluang Tingkatkan Bisnis
Pengguna AI Meningkat Jadi Peluang Tingkatkan Bisnis (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pemilik usaha kini dapat memantau kondisi bisnis hingga menjalankan pekerjaan operasional melalui percakapan dengan kecerdasan buatan (AI).

“Kita sudah mendigitalisasi begitu banyak aktivitas bisnis. Tetapi sering kali pemilik usahanya justru menjadi orang yang paling sibuk menghubungkan semua aplikasi tersebut. Kami ingin mengubah keadaan itu," kata CEO PT Karya Syntegra Indonesia Harianto Tian dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, perkembangan AI membuka peluang agar teknologi memahami perintah dalam bahasa sehari-hari. Pemilik usaha tidak selalu harus mengingat menu, berpindah aplikasi atau mengetik instruksi panjang untuk mengetahui situasi bisnis.

Peluncuran Syntegra AI Business Operating System berlangsung ketika pemanfaatan kecerdasan buatan meningkat pesat. 

Laporan e-Conomy SEA 2026 dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang terbit pada 21 Oktober 2026, mencatat 243 juta pengguna AI generatif di Asia Tenggara, atau sekitar 58% populasi pekerja di kawasan. 

Momentum tersebut menegaskan peluang untuk membawa AI dari penggunaan sehari-hari menuju pekerjaan bisnis yang semakin konkret.

“Masa depan bisnis bukan tentang siapa yang memiliki aplikasi paling banyak. Tetapi siapa yang paling cepat mengubah informasi menjadi keputusan, dan keputusan menjadi tindakan," katanya.

 

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