Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investor Asing Masih Minati SBN RI, Net Buy Tembus Rp28,79 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |20:26 WIB
Investor Asing Masih Minati SBN RI, Net Buy Tembus Rp28,79 Triliun
Menteri Keuangan Suahasil Nazara Soal Minta Investor Asing pada SBN. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat investor asing masih menunjukkan minat yang relatif tinggi terhadap Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini tecermin dari pembelian bersih (net buy) investor nonresiden yang mencapai Rp28,79 triliun pada kuartal III 2026.

"Pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global pada triwulan III 2026. Kepercayaan investor global terhadap SBN domestik masih relatif tinggi, tecermin dari pembelian bersih investor nonresiden sebesar Rp28,79 triliun," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sejalan dengan aksi beli tersebut, porsi kepemilikan SBN oleh investor nonresiden meningkat 3,28 persen dibandingkan dengan posisi akhir 2025.

Ketahanan pasar SBN domestik juga tecermin dari selisih imbal hasil (yield spread) antara SBN seri acuan (benchmark) tenor 10 tahun dan surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury/UST) dengan tenor yang sama.

Pada kuartal III 2026, selisih imbal hasil kedua instrumen tersebut tercatat sebesar 183 basis poin (bps), sedikit lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2025 yang mencapai 184 bps.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251897//suahasil-cPqO_large.jpeg
Suahasil Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,4-5,5 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251867//kssk-YWZQ_large.jpeg
KSSK Waspadai Tekanan Pasar Keuangan, Rupiah dan Saham Dibayangi Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251824//hasil_kssk-m6Ni_large.jpg
Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2026 Mundur, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251217//menkeu_purbaya-bg7Y_large.jpg
Yield SBN Tembus 7,7 Persen, Menkeu Pastikan Pembiayaan APBN Tetap Kredibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249832//rupiah-3nV6_large.jpg
Bank Indonesia Borong SBN Rp135 Triliun demi Jaga Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247837//suahasil-Nolb_large.jpeg
Ini Jurus Suahasil Gaet Investasi ke Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement