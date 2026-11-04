BI: Aliran Modal Asing Masuk Indonesia Tembus USD13,23 Miliar

BI: Aliran Modal Asing Masuk Indonesia Tembus USD13,23 Miliar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat total aliran dana investasi portofolio asing yang masuk (net inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai USD13,23 miliar sepanjang periode Januari hingga 23 Oktober 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, kinerja arus modal asing terus menunjukkan tren pemulihan setelah sempat mengalami tekanan arus keluar (net outflow) pada periode sebelumnya.

"Dengan perkembangan tersebut, maka aliran investasi portofolio asing sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2026 tercatat net inflow sebesar USD13,23 miliar," kata Destry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Destry memaparkan bahwa memasuki awal kuartal IV 2026 hingga 23 Oktober 2026, aliran modal pemodal asing membukukan net inflow sebesar USD0,04 miliar.

Masuknya dana asing pada awal kuartal keempat ini utamanya disokong oleh penempatan investasi pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).