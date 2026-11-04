Diikuti Lebih dari 100 Tenant, Ini Keseruan Belanja hingga Kulineran di Bazaar MNC Fest 2026

Lebih dari 100 tenant memeriahkan Bazaar MNC Fest 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-37 MNC Group yang digelar di kawasan MNC Center, Jakarta. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA - Lebih dari 100 tenant memeriahkan Bazaar MNC Fest 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-37 MNC Group yang digelar di kawasan MNC Center, Jakarta.

Pengunjung, termasuk karyawan MNC Group, dapat berburu kuliner, busana, kosmetik, hingga berbagai produk kebutuhan sehari-hari.

Beragam tenant tersebar di sejumlah area sehingga pengunjung leluasa menjelajahi bazar.

Di area makanan dan minuman atau food and beverage (FnB), yang berada di selasar dan area walkway MNC Tower, pengunjung disambut aneka pilihan makanan dan minuman. Berbagai gerai menawarkan jajanan, hidangan utama, hingga makanan yang bisa dibawa pulang (takeaway).

Beragam pilihan menu Nusantara dan Asia tersedia di area tersebut. Sementara itu, tenant non-FnB menempati lobi iNews Tower. Produk yang ditawarkan mencakup busana, aksesori, teknologi, kosmetik, produk kecantikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Kehadiran beragam tenant tersebut semakin menambah pilihan bagi pengunjung.

MNC Fest 2026 juga menghadirkan 17 unit bisnis MNC Group dalam area pameran (exhibition). Setiap area menawarkan informasi dan aktivitas untuk mengenalkan bisnis grup lebih dekat kepada pengunjung. Berbagai permainan turut menambah pilihan hiburan bagi karyawan dan pengunjung. Perpaduan bazar, pameran, dan aktivitas interaktif membuat perayaan semakin meriah. Karyawan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga dapat menikmati berbagai pengalaman menarik.