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Daftar Harga BBM Jumat 6 November 2026: Pertamax, Shell, BP dan Vivo Terbaru

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |06:12 WIB
Daftar Harga BBM Jumat 6 November 2026: Pertamax, Shell, BP dan Vivo Terbaru
Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terpantau belum mengalami perubahan pada Jumat, 6 November 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terpantau belum mengalami perubahan pada Jumat, 6 November 2026. Seluruh badan usaha penyedia BBM tersebut masih mempertahankan harga yang berlaku sejak awal November 2026.

Tidak adanya penyesuaian harga membuat sejumlah produk BBM subsidi maupun nonsubsidi masih dijual dengan harga yang sama seperti bulan sebelumnya.

Di SPBU Pertamina, harga Pertamax masih dibanderol Rp15.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel nonsubsidi, Pertamina menetapkan harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Adapun BBM subsidi juga belum mengalami perubahan harga. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar subsidi dibanderol Rp6.800 per liter.

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