Ini Perbandingan Harga BBM RI dan Malaysia, Mana yang Lebih Murah?

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mengalami perubahan pada awal September 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mengalami perubahan pada awal September 2026. PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina, mulai dari Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex.

Kenaikan harga tersebut dilakukan secara bertahap. Pada 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sehari kemudian, pada 2 September 2026, harga Pertamax Green 95 turut mengalami kenaikan.

Harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.600 per liter, naik dari sebelumnya Rp18.300 per liter. Sementara itu, harga Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Adapun harga Pertamax Green 95 meningkat Rp2.550 per liter, dari sebelumnya Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Lantas, bagaimana perbandingan harga BBM di Indonesia dengan Malaysia?