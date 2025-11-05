Harga BBM Terbaru per 5 November 2025, Ada yang Naik dan Turun

JAKARTA - Pertamina, Shell, BP, hingga Vivo telah menyesuaikan harga jual bahan bakarnya di bulan ini. Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina dan swasta per 5 November 2025:

Shell Indonesia menurunkan sebagian besar harga BBM bulan ini. Shell Super turun menjadi Rp12.680 per liter, dari Rp12.890 per liter pada Oktober.

Untuk Shell V-Power, yang sebelumnya dipatok Rp13.420 per liter, kini turun menjadi Rp13.260 per liter.

Harga Shell V-Power Diesel naik Rp140 per liter, yakni dari Rp14.270 per liter menjadi Rp14.410 per liter mulai 1 November 2025.

Shell V-Power Nitro+ turun sebesar Rp110 per liter, dari Rp13.590 per liter menjadi Rp13.480 per liter.

BBM di SPBU Vivo juga mengalami kenaikan harga mulai 1 November 2025. Kenaikan harga BBM Vivo terjadi untuk jenis Diesel Primus Plus, yang naik menjadi Rp14.410 per liter dari sebelumnya Rp14.270 per liter.

"Mulai 1 November 2025, nikmati Vivo Diesel Plus dengan harga Rp14.410 per liter," dikutip dari akun Instagram Vivo @spbuvivo.

Sementara itu, Vivo belum mengumumkan harga untuk jenis BBM lainnya yang berlaku pada hari ini.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM yang berlaku pada Sabtu, 1 November 2025. Harga BBM Pertamina ada yang naik dan ada yang tetap.

Harga BBM Pertamina yang mengalami kenaikan per 1 November 2025 adalah jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite naik Rp200, dari Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Sementara harga BBM jenis Pertamina Dex juga naik Rp200 menjadi Rp14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.

Untuk harga BBM jenis Pertamax tetap dijual Rp12.200 per liter, harga BBM Pertamax Turbo juga tetap Rp13.100 per liter, dan Pertamax Green tetap Rp13.000 per liter.

Selain itu, untuk BBM penugasan dan subsidi juga tetap, seperti BBM Pertalite yang dijual Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku hingga 1 November 2025.

Sedangkan BP melakukan penyesuaian harga BBM jenis BP 92, yang turun dari Rp12.890 per liter menjadi Rp12.680 per liter. Kemudian, jenis BP Ultimate turun sebesar Rp160 per liter, dari Rp13.420 per liter menjadi Rp13.260 per liter.

Selanjutnya, harga BP Ultimate Diesel naik sebesar Rp140 per liter, dari Rp14.270 per liter pada Oktober 2025 menjadi Rp14.410 per liter pada November 2025.

Daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 5 November 2025:

BBM Shell:

Shell Super: Rp12.680 per liter

Shell V-Power: Rp13.260 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.480 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp14.410 per liter