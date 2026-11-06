Pemerintah Pastikan Tak Ada Cetak Sawah di Taman Nasional Wasur

Pemerintah memastikan tidak ada kegiatan pencetakan maupun pengelolaan sawah di kawasan Taman Nasional Wasur, Papua Selatan. (Foto: Okezone.com/National Geographic)

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak ada kegiatan pencetakan maupun pengelolaan sawah di kawasan Taman Nasional Wasur, Papua Selatan, yang saat ini dilanda kebakaran. Aktivitas tersebut dilarang karena kawasan taman nasional merupakan wilayah konservasi yang harus dilindungi sesuai ketentuan tata ruang.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak diperbolehkan adanya penambahan maupun pengelolaan lahan sawah di dalam kawasan Taman Nasional Wasur.

"Taman Nasional tidak boleh ada cetak sawah di sana. Saya rasa ketaatan kepada asas tata ruang perlu kita jaga. Kita pastikan untuk Wasur tentu secara legal tidak ada kegiatan penambahan sawah atau pengelolaan sawah di lokasi Taman Nasional. Itu dilarang," kata Hanif dalam konferensi pers, Jumat (6/11/2026).

Terkait aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, Hanif menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan citra satelit, bangunan yang terlihat di kawasan tersebut berupa pondok-pondok kecil milik masyarakat. Menurutnya, aktivitas masyarakat masih berlangsung dalam skala lokal dan berkaitan dengan kearifan setempat.

"Kalau dari citra satelitnya, itu semacam pondok-pondok kecil masyarakat. Saya sudah sering lewat Wasur melalui udara karena memang sering melakukan perjalanan seperti itu. Saya tidak melihat dalam skala luas. Relatif masih menggunakan kearifan lokal di sana," jelasnya.