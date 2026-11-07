7 Daerah Penghasil Nikel Terbesar di Indonesia

JAKARTA - 7 daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Nikel menjadi salah satu komoditas tambang penting bagi langkah Indonesia untuk hilirisasi nikel karena menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi negara.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia berhasil membangun industri hilirisasi nikel dengan ekosistem baterai mobil listrik yang terintegrasi dari tambang sampai baterai cell.

“Alhamdulillah sekarang Indonesia salah satu negara yang berhasil membangun industri hilirisasi dengan ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari tambang sampai baterai cell,” ujar Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin 2 November 2026.

Bahlil yang menjabat Menteri ESDM ini pernah menyampaikan bahwa cadangan nikel Indonesia hampir mencapai setengah dari cadangan dunia, merujuk pada laporan survei Badan Geologi Amerika Serikat (USGS).

Laporan tersebut mencatat cadangan nikel Indonesia pada 2023 sebesar 55 juta ton atau 42,31 persen dari total cadangan dunia. Dari sisi produksi, tambang nikel Indonesia menghasilkan 1,8 juta ton pada tahun yang sama, atau 50 persen dari produksi dunia.

Lantas, daerah mana saja yang memiliki cadangan bijih nikel terbanyak di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah 7 daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Daftar ini disusun berdasarkan jumlah cadangan bijih nikel di setiap provinsi, merujuk pada paparan Kementerian ESDM pada November 2024.

1. Maluku Utara

Maluku Utara menjadi provinsi dengan cadangan bijih nikel terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 1,87 miliar ton. Adapun sumber daya bijih di provinsi ini tercatat sekitar 5,72 miliar ton. Kecamatan Maba dan Wasile di Kabupaten Halmahera Timur dikenal sebagai wilayah penghasil nikel di provinsi ini. Maluku Utara juga memiliki fasilitas pengolahan yang lengkap dengan 12 perusahaan tambang yang beroperasi.



2. Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara berada di urutan kedua dengan cadangan bijih sekitar 1,69 miliar ton. Sumber daya bijihnya bahkan paling besar di antara semua daerah, yakni sekitar 6,27 miliar ton. Kabupaten Kolaka menjadi salah satu wilayah penghasil nikel terbesar di provinsi ini. Sejumlah kecamatan lain, seperti Pomalaa, Wolo, dan Watubangga, juga dikenal menyimpan nikel dalam jumlah besar.