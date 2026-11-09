BP Angkat Kaki dari Bisnis SPBU, Dijual ke AKR Corporindo

JAKARTA – BP Global Investments Limited melepas seluruh kepemilikan sahamnya sebesar 49,9% di PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan pengelola jaringan SPBU BP-AKR, kepada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melalui anak usahanya. Nilai transaksi divestasi tersebut mencapai USD14,22 juta atau sekitar USD14,2 juta.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/11/2026), pembelian saham BP dilakukan secara bersama-sama oleh PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA), anak usaha AKR Corporindo, dan ADH.

Keduanya membeli sebanyak 11.444.565 saham APR milik BP yang mewakili 49,9% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Pembelian tersebut dilakukan dengan nilai USD14.221.500 berdasarkan perjanjian jual beli saham yang telah ditandatangani para pihak.

Sebelum transaksi, APR merupakan perusahaan patungan antara Grup AKR Corporindo dan BP. Setelah transaksi diselesaikan, seluruh saham APR akan dimiliki oleh Grup AKR Corporindo sehingga kepemilikan perseroan meningkat dari sebelumnya 50,1% menjadi 100%.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, AKR Corporindo menjelaskan bahwa transaksi ini merupakan bagian dari realisasi kesepakatan divestasi BP atas kepemilikannya di APR. Langkah tersebut sejalan dengan strategi BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya.

Bagi Grup AKR Corporindo, pengambilalihan seluruh saham tersebut akan memperkuat kepemilikan dan kendali atas APR yang menjalankan bisnis jaringan SPBU BP-AKR di Indonesia.

Perseroan juga menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha AKR Corporindo.

(Feby Novalius)

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