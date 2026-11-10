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ASEAN Berpotensi Hemat USD610 Juta per Tahun Lewat Cadangan Minyak Bersama

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |18:03 WIB
ASEAN Berpotensi Hemat USD610 Juta per Tahun Lewat Cadangan Minyak Bersama
Kerja sama penyediaan cadangan minyak darurat antarnegara ASEAN. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Kerja sama penyediaan cadangan minyak darurat antarnegara ASEAN berpotensi menghemat biaya hingga USD610 juta atau sekitar 22 persen per tahun. Potensi penghematan tersebut berdasarkan kajian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang membandingkan skema penyediaan cadangan minyak secara regional dengan sistem nasional masing-masing negara.

Dalam kajian tersebut, ERIA memperkirakan biaya penyediaan dan penyimpanan cadangan minyak tambahan melalui skema kerja sama regional mencapai USD2,19 miliar per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan biaya penyediaan cadangan secara mandiri oleh masing-masing negara yang diperkirakan mencapai USD2,80 miliar per tahun.

Dengan jumlah cadangan tambahan yang sama, skema kerja sama regional tersebut berpotensi menekan biaya hingga 22%, setara USD610 juta per tahun.

Perhitungan tersebut menggunakan asumsi bahwa cadangan minyak bersama tetap dimiliki oleh produsen atau mitra, sedangkan negara peserta memperoleh hak untuk menggunakannya berdasarkan kesepakatan. Sementara itu, biaya pengiriman darurat dan pengisian kembali cadangan dihitung secara terpisah.

Namun, skema tersebut masih berupa rekomendasi ERIA yang memerlukan pertimbangan dan persetujuan pemerintah negara terkait.

Ekonom Energi Senior ERIA, Han Phoumin, mengatakan kerja sama penyediaan cadangan minyak tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan mengenai hak penggunaan. Setiap negara juga perlu memiliki prosedur pelepasan cadangan, ketersediaan bahan bakar sesuai kebutuhan, serta infrastruktur distribusi yang memadai.

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