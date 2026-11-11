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Rp883,4 Miliar Disiapkan untuk Diskon Tiket Transportasi Nataru 2026/2027

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |16:04 WIB
Rp883,4 Miliar Disiapkan untuk Diskon Tiket Transportasi Nataru 2026/2027
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp883,4 miliar untuk memberikan stimulus berupa diskon tiket transportasi. (Foto: Okezone.com/Ditjen Laut)
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JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp883,4 miliar untuk memberikan stimulus berupa diskon tiket transportasi selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program ini ditujukan untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi selama libur akhir tahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, stimulus tersebut mencakup empat moda transportasi, yakni pesawat udara, kereta api, kapal Pelni, dan kapal penyeberangan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoordinasikan kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga keterjangkauan tarif transportasi selama masa libur Nataru. Selain membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan, diskon tiket diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan mendorong konsumsi di daerah tujuan wisata maupun daerah lainnya.

Stimulus tersebut juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui peningkatan belanja masyarakat terhadap produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mengingat kuota stimulus terbatas, masyarakat diimbau merencanakan perjalanan dan memesan tiket lebih awal melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi. Langkah ini juga penting untuk menghindari potensi penipuan dalam pembelian tiket.

Di sisi lain, Menhub Dudy menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk meningkatkan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi atau ramp check di seluruh moda. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan armada yang beroperasi selama libur akhir tahun memenuhi standar keselamatan.

"Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh," ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

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