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RI-Kongo Perkuat Kerja Sama Kehutanan di COP31, Berikut Fokusnya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |08:22 WIB
RI-Kongo Perkuat Kerja Sama Kehutanan di COP31, Berikut Fokusnya 
Indonesia dan Kongo Kerja Sama (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indonesia dan Republik Kongo membahas penguatan kerja sama kehutanan, mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan gambut dan mangrove. 

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa 10 November 2026.

“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Wamenhut Rohmat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10/2026).

Pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia. 
Koalisi ini mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan setiap negara produsen.

Menurutnya suara bersama di dalam koalisi akan mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan nontarif, sehingga produk hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara.

Di bidang ketertelusuran, Indonesia siap menjajaki kerja sama praktis untuk mengembangkan dan memperkuat sistem penelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar.

 

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Topik Artikel :
wamenhut Indonesia ri-kongo
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