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Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Istana Wapres Disorot

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |11:28 WIB
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Istana Wapres Disorot
Aktivitas di lingkungan Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, menjadi sorotan. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Aktivitas di lingkungan Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, menjadi sorotan pada Kamis (12/11/2026) pagi. Hal ini menyusul beredarnya kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Meski demikian, suasana di kompleks Istana Wapres terpantau berjalan normal. Sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tetap berdatangan menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitas rutin.

Di tengah kabar tersebut, beredar pula informasi di kalangan awak media bahwa Gibran akan menggelar acara pamitan bersama jajaran pegawai Setwapres hingga masyarakat pada Kamis siang.

Namun, hingga Kamis pagi, belum ada konfirmasi resmi mengenai agenda tersebut maupun kepastian penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR.

Sementara itu, sejumlah aktivitas logistik terpantau berlangsung di sekitar kompleks Istana Wapres. Berdasarkan pantauan di lokasi, dua mobil boks milik perusahaan jasa ekspedisi masuk secara bergantian untuk mengangkut sejumlah kardus berwarna cokelat yang telah tersusun di dalam gedung.

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