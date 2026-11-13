Jasa Marga (JSMR) Pacu Keterbukaan Informasi Lewat Teknologi Digital

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi Jasa Marga dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola dan pelayanan perusahaan.

"Kami berkomitmen mewujudkan Jasa Marga sebagai badan publik yang terpercaya melalui tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Komitmen ini tidak hanya kami wujudkan melalui pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga dengan membangun budaya keterbukaan di seluruh lini perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Rivan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).

Sebagai pengelola 36 ruas jalan tol dengan total panjang jalan tol beroperasi sepanjang 1.318 KM dari konsesi sepanjang 1.736 kilometer, Jasa Marga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terlebih, sekitar 3,6 juta kendaraan melintasi jaringan jalan tol Jasa Marga setiap harinya, dengan kebutuhan informasi perjalanan yang beragam dan dinamis.