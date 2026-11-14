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Ekosistem Asuransi, Penjaminan dan Investasi, IFG Dorong Inklusivitas 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |19:17 WIB
Ekosistem Asuransi, Penjaminan dan Investasi, IFG Dorong Inklusivitas 
Investasi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menyampaikan bahwa sebagai holding BUMN yang bergerak di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat. Hal ini juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan.

“Bagi IFG, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi yang dapat kita hadirkan bagi masyarakat," ujar Hexana dalam keterangannya, Jakarta, Keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Melalui sinergi antar entitas dan kolaborasi dengan berbagai komunitas, pihaknya ingin memastikan bahwa transformasi IFG turut menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan, termasuk dengan membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, semangat synergy beyond limits mencerminkan komitmen IFG untuk membangun kolaborasi yang melampaui batas organisasi, sementara every step serves the nation menjadi pengingat bahwa setiap langkah dan kontribusi bersama dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

"IFG Synergy Day 2026 juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis," katanya. 

IFG berharap sinergi yang terbangun tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

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