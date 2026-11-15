Cara Mengetahui Sisa dan Pemakaian Listrik Token

JAKARTA – Cara mengetahui sisa dan pemakaian listrik token.

Pelanggan listrik prabayar atau listrik token dapat mengecek sisa saldo dan pemakaian listrik melalui meteran, aplikasi PLN Mobile, maupun situs resmi PLN. Cara ini penting dilakukan agar pelanggan bisa memantau konsumsi listrik dan mengisi ulang token sebelum saldo habis.

Listrik prabayar menjadi pilihan banyak rumah tangga karena pelanggan dapat mengatur pembelian token sesuai kebutuhan. Namun, jika tidak rutin memeriksa sisa saldo, listrik berisiko padam ketika token habis.

Selain mengetahui sisa saldo dalam satuan kilowatt-hour (kWh), pelanggan juga perlu memantau riwayat pemakaian listrik. Informasi tersebut dapat membantu mengetahui pola konsumsi energi sekaligus menentukan langkah penghematan.

Lantas, bagaimana cara mengecek sisa token dan pemakaian listrik? Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.

Cara Mengetahui Sisa Token Listrik

Pelanggan dapat mengecek sisa token listrik melalui tiga cara, yakni langsung dari meteran, aplikasi PLN Mobile, dan situs resmi PLN. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu menunggu alarm meteran berbunyi sebagai tanda saldo hampir habis.

1. Cek Melalui Meteran Listrik

Cara paling mudah untuk mengetahui sisa token adalah melihat layar meteran listrik di rumah. Pada beberapa merek meteran, seperti Conlog dan Itron, informasi sisa kWh biasanya ditampilkan secara otomatis.

Sementara itu, pelanggan dengan merek meteran tertentu perlu memasukkan kode khusus untuk menampilkan sisa token. Berikut beberapa kode yang dapat digunakan:

Hexing: tekan 801.

Glomet: tekan 37, kemudian tekan Enter.

Star: tekan 07.

Kode dapat berbeda sesuai tipe meteran. Karena itu, pelanggan sebaiknya memeriksa petunjuk penggunaan pada meteran masing-masing jika kode tersebut tidak berfungsi.