Harga Batu Bara Naik 4,15 Persen di Periode Kedua November, Tembus USD130,81 per Ton

JAKARTA - Harga Batu Bara Acuan (HBA) kembali mengalami kenaikan pada paruh kedua November 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HBA periode 15–30 November 2026 sebesar USD 130,81 per ton, naik 4,15 persen dibandingkan periode pertama November yang sebesar USD 125,60 per ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kenaikan tersebut setara USD 5,21 per ton dalam kurun waktu dua pekan. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, HBA saat ini telah meningkat sekitar 28 persen dari sebelumnya USD 102,03 per ton.

Penguatan harga terjadi pada seluruh kategori batubara, mulai dari kalori tinggi hingga kalori rendah. Kenaikan tertinggi tercatat pada HBA III untuk batubara dengan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR yang melonjak 7,31 persen menjadi USD 50,05 per ton.

Sementara itu, HBA I untuk batubara berkalori 5.300 kcal/kg GAR naik 2,31 persen menjadi USD 100,11 per ton. Adapun HBA II untuk batubara berkalori 4.100 kcal/kg GAR meningkat 4,86 persen menjadi USD 72,65 per ton.

Kenaikan harga acuan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga jual aktual batubara berdasarkan transaksi dengan tanggal pengapalan 22 September hingga 21 Oktober 2026. Data transaksi tersebut tercatat dalam aplikasi elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (ePNBP) Minerba yang juga menjadi dasar pembayaran royalti batubara.

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 268 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara, penetapan HBA mengacu pada rata-rata tertimbang volume harga jual aktual batubara pada titik serah Free on Board (FOB) Vessel atau di atas kapal pengangkut.