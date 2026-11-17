Bagaimana Stok Beras, Daging hingga Telur Jelang Nataru 2026/2027?

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan dalam kondisi aman menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Sejumlah komoditas pangan strategis, mulai dari beras, jagung, gula konsumsi hingga daging ayam dan telur, diproyeksikan mencukupi hingga akhir 2026.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan, mengatakan berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok akhir tahun untuk berbagai komoditas pangan strategis masih berada pada level yang memadai.

Stok beras diproyeksikan mencapai 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.

"Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,” ujar Hermawan pada Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Hermawan menegaskan kecukupan stok nasional perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah. Pemetaan wilayah surplus menjadi salah satu langkah penting agar pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.

“Penyaluran beras SPHP perlu segera dipercepat agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang lebih terjangkau. Ketepatan sasaran penyaluran juga harus menjadi perhatian,” kata Hermawan.