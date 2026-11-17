Ditopang Pertumbuhan Industri, Volume Angkutan Halal 164 Ribu Ton hingga Oktober 2026

Ditopang Pertumbuhan Industri, Volume Angkutan Halal 164 Ribu Ton hingga Oktober 2026 (Foto: Ilustrasi KAI Logistik)

JAKARTA - Anak usaha PT KAI (Persero), KAI Logistik mencatat volume angkutan halal mencapai 164.142 ton hingga Oktober 2026. Kinerja angkutan halal ini menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2026 yang ditopang pertumbuhan industri halal.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti mengatakan, pada triwulan I-2026, volume angkutan tercatat sebesar 37.710 ton, kemudian meningkat menjadi 49.842 ton pada triwulan II. Tren tersebut berlanjut pada triwulan III dengan volume mencapai 59.418 ton, sekaligus menjadi capaian tertinggi dibandingkan dua triwulan sebelumnya.

“Memasuki triwulan IV, volume angkutan halal pada Oktober sebagai bulan pertama triwulan tersebut tercatat sebesar 954 TEUs atau setara dengan 17.172 ton. Kami optimistis dapat menjaga tren positif ini serta terus mengoptimalkan kinerja angkutan hingga akhir tahun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Aniek menambahkan, penerapan logistik halal tidak hanya mencakup pemenuhan sertifikasi produk, tetapi juga memastikan integritas halal tetap terjaga di setiap tahapan rantai distribusi, mulai dari penyimpanan, penanganan, hingga pengiriman.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, KAI Logistik telah memperoleh Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk jasa pendistribusian sejak 2024. Kemudian diperluas melalui penerapan sertifikasi halal di empat terminal barang utama berbasis kereta api, yaitu Sungai Lagoa, Klari, Ronggowarsito, dan Kalimas.

"Perkembangan layanan logistik halal juga sejalan dengan pertumbuhan industri halal nasional," katanya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan.