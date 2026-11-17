Pengaruhi Kecerdasan Anak, Daerah dengan Konsumsi Ikan Terendah di RI meski Stok Melimpah

JAKARTA - Konsumsi ikan masyarakat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru masuk yang terendah di Indonesia, meskipun kedua wilayah tersebut memiliki kemudahan akses dan produksi ikan yang melimpah.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena tingkat konsumsi ikan di setiap daerah masih menunjukkan kesenjangan.

Yanti memaparkan, berdasarkan data tahun 2025 menunjukkan adanya variasi tingkat konsumsi ikan masyarakat antarprovinsi, di mana 10 provinsi dengan konsumsi tertinggi itu berada pada kisaran 39,31 hingga 48,97 kg per kapita dengan Sulawesi Utara yang menempati posisi tertinggi, diikuti Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Sementara itu, 10 provinsi dengan konsumsi ikan terendah berada pada kisaran 10,66 hingga 24,37 kg per kapita. Daerah tersebut antara lain Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan DIY. Menurut Yanti, rendahnya konsumsi ikan di Jawa Tengah dan DIY cukup menjadi perhatian mengingat kedua wilayah tersebut memiliki akses yang relatif mudah serta produksi ikan yang melimpah.

"Bisa kita bayangkan ya kalau Papua Pegunungan kita oke maklum, tapi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta dengan kemudahan akses dan lain-lain produksi yang melimpah tetapi angka konsumsi ikan masyarakatnya ternyata 10 terendah bahkan tiga terendah dari provinsi lainnya," ucap Yanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya edukasi, promosi, serta diversifikasi menu olahan ikan agar masyarakat semakin tertarik mengonsumsi ikan dan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam rumah tangga.

Yanti menegaskan, konsumsi ikan penting untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Namun, strategi peningkatan konsumsi perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, baik dari sisi ketersediaan maupun preferensi jenis ikan.

"Perbedaan kondisi antarwilayah ini tentunya menegaskan pentingnya pendekatan yang menyesuaikan potensi dan karakteristik daerah dari sisi ketersediaan maupun preferensi jenis ikan, karena antar daerah Indonesia geografisnya sangat spesifik" jelasnya.